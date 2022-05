Carlo Ancelotti envisage la retraite après le Real Madrid: “Tant de choses que j’aimerais faire”

Carlo Ancelotti, 62 ans, envisage la retraite après son actuel mandat d'entraîneur

Carlo Ancelotti, 62 ans, envisage la retraite après son actuel mandat d'entraîneur au Real Madrid, a déclaré l'Italien dans une interview à Prime Video, disant néanmoins être prêt à étirer de quelques années son séjour au sein du club madrilène.





"Après le Real oui, j'arrête probablement. Mais si le Real me garde ici pendant dix ans, j'entraînerai pendant dix ans", a déclaré le technicien dans cet entretien, dont des extraits ont été diffusés mardi à la veille de la demi-finale retour de Ligue des champions mercredi à 21h00 contre Manchester City (aller: défaite 4-3). “J’aimerais passer du temps avec mes petits-enfants, aller en vacances avec ma femme. Il y a tant de choses que j’ai négligées et que j’aimerais faire. Aller dans des tas d’endroits où je ne suis jamais allé”, a-t-il affirmé.





"Carletto", sous contrat au Real jusqu'en 2024, a été sacré ce week-end champion d'Espagne, onze mois après son retour aux commandes de la "Maison blanche". Il est devenu au passage le premier entraîneur de l'histoire à remporter les cinq grands championnats du football européen. Ce bon vivant, qui a également remporté trois Ligues des champions comme entraîneur avec l'AC Milan (2003, 2007) et le Real Madrid (2014), dit vouloir profiter davantage de sa famille et voyager à travers le monde.





L'hypothèse de diriger la sélection du Canada récemment qualifiée pour le Mondial 2022, alors que son épouse est canadienne, n'est pas pour lui déplaire: "Pourquoi pas ? J'aimerais bien, c'est sûr. Le Canada a très bien fait les choses" dernièrement, a-t-il jugé.