Carlo Ancelotti revient au Real Madrid et succède à Zinédine Zidane

Après deux saisons à la tête d'Everton, avec qui il a terminé dixième de Premier League cette saison, Carlo Ancelotti fait son retour sur le banc du Real Madrid. Déjà à la tête des Merengues entre 2013 et 2015, avec lesquels il a remporté la Ligue des champions 2014, le technicien italien a signé un contrat de trois ans et sera présenté à la presse mercredi à 18 heures. « J'ai un nouveau défi, avec une équipe qui a toujours été dans mon coeur, le real Madrid » a-t-il déclaré sur Twitter.Suite au départ de Zinédine Zidane, le club était à la recherche d'un nouvel entraineur pour la saison prochaine. Après une saison blanche décevante, classé deuxièmes de Liga, éliminés par Chelsea en demi finale de Ligue des champions et sortis prématurément en seizième de finale de Coupe du roi, Carlo Ancelotti sera chargé de donner un nouveau souffle à l'équipe madrilène.Artisan de la décima, la dixième Ligue des champions du Real Madrid, il connaît bien la maison et était déjà pressenti pour prendre les rennes de l'équipe la plus titrée de l'histoire sur la scène européenne.