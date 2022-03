Carlos Queiroz : ‘’On peut dire que Aliou Cissé est meilleur que moi’’

Carlos Queiroz, coach d'Egypte reconnait la suprématie de Aliou Cisse

Après avoir perdu à deux reprises devant le Sénégal, le sélectionneur de l’Egypte, Carlos Queiroz reconnaît la suprématie de Cissé. Les Pharaons ont été éliminés, hier, de la qualification du mondial Qatar 2022 par Les Lions. (1-0, tirs aux buts: 3-1).





‘’En football, les résultats déterminent les meilleurs, alors si Aliou Cissé a réussi à me battre à deux reprises, on peut dire qu’il est meilleur que moi. Mais il faut savoir qu’il est à la tête de la sélection sénégalaise depuis 7 ans, alors je n’ai fait que 6 mois avec l’Egypte. Peut-être quand je ferais autant avec l' Egypte je ferais mieux que lui’’, a fait savoir Queiroz en conférence de presse.





Le coach des Pharaons est aussi revenu sur l’élimination de ses poulains dans la course au mondial 2022. ‘’Le match est fini, le Sénégal a gagné, il n’y a plus rien à dire. Mon rêve était d’amener l’Egypte pour la cinquième fois à la Coupe du monde. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à atteindre cet objectif’’, a-t-il déploré.





Selon Carlos Queiroz, son équipe a manqué de concentration au début de la rencontre à cause de plusieurs facteurs : ‘’On n’a eu que 35 mn pour se préparer, je ne dis pas que c'est l’origine de la défaite. Mais nous avons encaissé un but très tôt, car nous avons démarré le match avec un manque de concentration. Je félicite le Sénégal qui doit savoir qu’il va aussi représenter l’Egypte et l’Afrique à la coupe du monde.’’