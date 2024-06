Carrière de Sadio Mané : la prédiction de Mady Touré

Il ne faut pas «enterrer» Sadio Mané, il a de beaux restes. C’est la conviction de Mady Touré, président de Génération Foot, club formateur de l’attaquant des Lions. «Il est encore jeune, même s’il a la trentaine [32 ans depuis le 10 avril dernier]. Il va revenir en force, il lui reste encore cinq bonnes années», croit savoir le dirigeant dans un échange avec Dsports repris par Record.



Mady Touré martèle : «C’est un compétiteur. Donc, il ne faut pas l’enterrer. Nous avons besoin de lui.»



Le président de Génération Foot réagissait à la sortie du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), regrettant que le double Ballon d’or ait publiquement critiqué le système de jeu du sélectionneur Aliou Cissé après le nul (1-1) entre le Sénégal et la RDC, le 6 juin au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio. Il est d’avis que Augustin Senghor ne devait pas s’épancher dans les médias.



Toutefois, considère Mady Touré, «Sadio est l’enfant du peuple, il est aimé par tous les Sénégalais. Tant qu’il est sélectionnable en équipe nationale, il a son mot à dire, et même si demain il n’est plus sélectionnable».