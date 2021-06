Cas de covid chez les Lions du basket : La CRBS exige des explications

Les Lions du basket renoncent à participer au tournoi de qualification olympique prévu à Belgrade. Ce, après plusieurs tests positifs au Covid-19 dans la délégation finalement confinée en Allemagne. Pour la CRBS, la fédération de basket et le ministère des Sports doivent des explications aux Sénégalais.





C’est la Fédération sénégalaise de basket-ball (Fsbb) qui donne la mauvaise nouvelle. Dans un communiqué, elle explique que les Lions du basket renoncent au tournoi de qualification olympique. La raison des cas de Covid-19 dans la délégation sénégalaise. Un communiqué auquel la Convergence pour la renaissance du basket sénégalais (Crbs) ne veut pas se contenter.





“Il nous a été informé par un communiqué de la Fsbb que la délégation sénégalaise devant participer au tournoi de qualification olympique à Belgrade est confinée en Allemagne pour des raisons sanitaires. En effet, quatre membres de notre délégation auraient été testés positifs à la Covid-19. Ce qui entraîne de facto la mise en quarantaine de toute la délégation car, d’après toujours le communiqué de la Fédération , les compagnies aériennes ne voudraient prendre aucun risque pour transborder des cas contacts. Ce qui pose à notre niveau un certain nombre de questions“, souligne la Crbs. Qui s’interroge : “Les membres de la délégation avaient-ils effectué des tests Covid avant leur départ du Sénégal ? Si oui, ces tests ont-ils été confirmés comme le veulent les protocoles sanitaires sportifs ? N’y a-t-il pas eu des tests de complaisance ? Si tel est le cas, où se situent les responsabilités ?”





De l’avis des membres de la Crbs, il est trop facile de laisser passer un tel communiqué sans que les acteurs du basket ne soient informés des tenants et aboutissants de cette affaire. “Car il s’agit ici de l’argent du contribuable sénégalais… Et d’ailleurs , comment se fait-il que le Sénégal soit le seul pays absent à ce tournoi ? Y-a-t-il eu de la légèreté dans la préparation de ce tournoi ?“, poursuit le communiqué de la Crbs qui exige le nom de l’institut de contrôle qui devait se charger de leurs tests avant le départ des Lions. “Tant de questions qui taraudent l’esprit de nos concitoyens et auxquelles on attend des réponses claires de la part de nos autorités. La Fsbb et le ministère des sports sont interpellés.