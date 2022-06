Casa Sport sacré champion avant l’heure : Les dirigeants du club visent la coupe du Sénégal

Dix ans après le sacre de champion du Sénégal, le Casa Sport est sacré à une journée de la fin du championnat national de Ligue.





La dernière journée va être celle de la consécration et de la fête. L’équipe fanion du Sud va jouer à domicile au Stade Aline Sitoé Diatta devant l’ensemble des dirigeants et membres de la Ligue Sénégalaise de Football Pro.





Le match de la dernière journée ne va être qu’une formalité pour le Coach Ansou Sané et ses poulains, qui sont déjà champions depuis hier, fin de la 25ème journée. Selon Siaka Bodian, secrétaire général du Club fanion Sud joint par Zig FM, « le prochain match à Ziguinchor sera sous le sceau d’un match de gala, et une grande fête va être organisée avec un feu d’artifice à la fin pour recevoir le trophée des mains de la Ligue Sénégalaise de Football Pro. Toute la Ligue va faire le déplacement à Ziguinchor », confie-t-il. À cet effet, les dirigeants du Casa Sport comptent mobiliser tous les Ziguinchorois, tous les Casamançais au Stade Aline Sitoé Diatta pour recevoir le trophée et rendre la fête belle, annonce le secrétaire général du Club, qui a remercié toutes les personnes qui se sont mobilisées depuis le début du championnat derrière les joueurs et l’encadrement technique pour arriver à ce résultat.





Le Championnat en poche, les yeux sont rivés sur le Coupe du Sénégal.