Casa Sports : Les 3 clefs d’un doublé historique

Le Casa Sports est champion du Sénégal et détenteur de la Coupe du Sénégal. Un doublé historique et un exploit, même si ce sacre est réalisé par quatre autres clubs sénégalais.



Mais, ce succès du Casa n’est pas ex nihilo. Trois clefs majeures ont conduit le club de la Casamance à ses performances. Du moins, selon son président, Seydou Sané, qui a accordé un long entretien à la Rédaction du journal Le Quotidien.



L’ingrédient principal de ce succès est la solidarité, il est le socle de ce palmarès. Cette solidarité lie, en effet, toutes les dimensions du Club. Elle est le fondement d’une cohésion entre les joueurs, les supporters de même qu’avec le staff technique et l’administration du club. C’est une symbiose englobant aspect culturel et ambitions sportives.



La stabilité financière du club est aussi un atout, selon Seydou Sané. Une épine qui a longtemps enquiquiné la progression de l’équipe. Le président du Casa se remémore ces périodes difficiles du club. Un mauvais souvenir. En effet, la logistique et le paiement des salaires ne sont plus une entrave à l’épanouissement des joueurs.



Le club a noué des partenariats et bénéficie de temps à autre de dons. Un ensemble par lequel le Casa Sports a conquis sa stabilité financière. Une des clefs du succès. L’évaluation technique des performances et du bien-être des joueurs est un élément essentiel à ce palmarès du Casa.



Un bond de quatre ans en arrière permet de connaitre les efforts déployés pour assoir les performances du Casa. En cette période, Seydou Sané et son staff se sont réunis pour élaborer ce qu’il convient d’appeler le plan attraction du club. Un plan qui se traduit en des objectifs opérationnels qui ont, au fur et à mesure, hissé le Casa Sports.



Depuis lors, Seydou Sané tient avec le staff de l’équipe une réunion hebdomadaire sur tous les aspects en rapport avec les footballeurs. L’heure de réveil, la qualité du repas et autres commodités, tout est passe à la loupe. Ces réunions sont aussi le moment d’apprécier les matchs déjà joués et d’affiner la façon de faire si nécessaire.



Le secret de ce succès du Casa Sports est aussi étroitement lié à la constitution de l’équipe. Elle est composée à 80% de jeunes qui ont évolué dans le club ayant joué dans d’autres catégories du club, notamment en cadet et en junior. Une relève dûment préparée par l’ancien entraineur Badara Sarr et savamment menée par le coach Ansou Diadhiou.