Casa Sports-Lusitana : l’arbitre de la finale de la Coupe du Sénégal prend une surprenante décision

Mapathé Gaye est l’arbitre de la finale de la Coupe du Sénégal remportée par le Casa Sports devant Etoile Lusitana, dimanche dernier au stade Lat-Dior de Thiès. Il est en même temps le directeur financier et le secrétaire général adjoint de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Un profil singulier, qui a suscité l’intérêt de nos confrères de Vox Populi à qui il a accordé une interview.



Dans l’entretien paru ce vendredi, Mapathé Gaye a fait une surprenante annonce. Vers la fin de l'échange, le journaliste lui demande : «En tant que fédéral, postulez-vous pour devenir un arbitre international ?» L’homme en noir répond par la négative avant d’annoncer qu’il… jette son sifflet.



Il explique : «Mon travail ne me le permet pas et mon temps ne me le permet plus. J’ai même pris une décision : je vais arrêter d’arbitrer et me concentrer à mes obligations professionnelles.»



Mapthé Gaye signale qu’il n’a pas encore informé sa hiérarchie dans l’arbitrage («Je vais le faire certainement dans les jours à venir»). Mais, il assure que Casa Sports-Lusitana est son dernier match.