Ce que les sponsors rapportent à Sadio Mané

En plus de son salaire mensuel de 1,15 million (747 millions de francs CFA) au Bayern Munich, Sadio Mané touche d’autres revenus provenant des sponsors. D’après sportune.fr, repris par Le Quotidien, l’attaquant des Lions en compte peu.



Le site spécialisé cite parmi les marques qui utilisent l’image de Sadio Mané, l’équipementier New Balance, l’opérateur de transfert d’argent Western Union et l’Indonésie dont il est l’ambassadeur en 2018. Sportune précise que ces trois sponsors rapportent aux Lions « plus ou moins de 2 millions d’euros (1,3 milliard de francs CFA).



L’ancien joueur de Liverpool a quitté Nike pour New Balance en 2020. Pourtant, signale le site spécialisé, c’était moins pour une question d’image ou financière que de qualité des équipements fournis par la marque d’articles de sport.