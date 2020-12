Cech rejoue avec la réserve de Chelsea !

Un an et demi après avoir pris sa retraite, Petr Cech a renfilé les gants à 38 ans ! En raison de la pénurie de gardiens qui frappe la réserve de Chelsea, celui qui est actuellement conseiller technique et de la performance chez les Blues était titulaire avec les U23 ce lundi et il a participé à la victoire face à la réserve de Tottenham (3-2) dans le derby.







Et il n'est pas exclu qu'on revoit encore le Tchèque sur un terrain au cours des prochaines semaines ou des prochains mois ! Rappelons en effet que l’ancien Rennais a également été placé par précaution sur la liste des joueurs inscrits en Premier League en début de saison