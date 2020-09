Cette déclaration d'André Villas-Boas qiu remue le couteau dans la plaie pour le PSG

L'entraîneur marseillais André Villas-Boas est revenu sur la défaite du PSG en finale de la Ligue des champions, après celle aussi concédée contre l'OM (0-1), ce dimanche au Parc des Princes.











Décisif par son coaching inspiré, André Villas-Boas s'est aussi montré incisif dans ses propos après la victoire de l'OM face au PSG (1-0), ce dimanche. L'entraîneur marseillais est notamment revenu sur la rivalité entre les deux clubs qui a éclaté à nouveau au grand jour durant la rencontre, avec de nombreuses altercations, pour finir en bagarre générale.









« On ne peut pas oublier qu'il y a deux historiques dans l'histoire des Classiques entre l'OM et le PSG, un avant que le Qatar achète le PSG et l'autre après, a rappelé le technicien, avant de détailler le projet des propriétaires qatariens et de leur glisser une petite pique en forme de rappel, sur l'unique club français vainqueur à ce jour de la C1. Ils ont eu 10 ans de domination mais ils ont dû mettre 1,5 milliard d'investissement qui leur donne tellement de joie quand ils jouent contre l'OM pour donner un peu d'importance à ce qu'ils font dans le Championnat français. Parce que je pense qu'à la fin, l'objectif de l'investissement du Qatar c'est de gagner la Ligue des champions et la Ligue des champions reste seulement à un endroit. » À Marseille.