[Yoonu Qatar] Cette nouvelle vague de Lions qui bouscule les certitudes de Cissé

Aliou Cissé publie, vendredi prochain, la liste des joueurs sénégalais qui devront prendre part à la coupe du monde Qatar 2022. Le coach de l'équipe nationale va, sans doute, garder le noyau de l’équipe qui a remporté la Can 2021, mais des changements s’imposent à lui avec de jeunes Lions qui frappent à la porte de la Tanière.



Il est vrai que le sélectionneur national, qui prône la continuité dans la tanière, a toujours suivi sa logique. Même si parfois la tanière a connu de nouvelles têtes depuis l’arrivée d’Aliou Cissé sur le banc, le noyau de la sélection sénégalaise n’a presque pas changé depuis presque 10 ans et cela a permis à El tactico de bâtir une bloc compact qui a réussi à être sacré champion d’Afrique et à se qualifier au mondial 2022.



Mais depuis le sacre continental des Lions et leur qualification aux prochaines joutes intercontinentales, les choses semblent prendre une nouvelle tournure et une autre génération de jeunes sénégalais commence à bousculer la hiérarchie pour marquer leurs empreintes dans la tanière. Déjà lors des deux dernières sorties amicales des Lions, Aliou Cissé avait annoncé le ton en appelant de nouveaux joueurs (Mory Diaw, gardien-Noah Fadiga, défenseur-Ismail Jacobs, défenseur Moussa Niakhaté, défenseur- Pathé Cisss milieu-Nicolas Jackson, Attaquant), lors de ses rencontres préparatoires du mondial 2022.



Des pépites pour renforcer le secteur offensif



Certains parmi ces derniers ont fait bonne impression et leur prestation pourrait leur valoir une participation à la coupe du monde. C’est sans doute le cas du milieu de Rayo Vallecano de 28 ans, Pathé Ciss. Le jeune frère de Saliou Ciss avait séduit plus d’un lors de sa première avec les Lions. Titularisé dans l’entrejeu contre la Bolivie, il a été remarquable par sa vision de jeu, ses promptes interventions. Très précis sur ses passes, Pathé Cissé avait démontré qu’il peut jouer un rôle dans ce secteur de l'équipe du Sénégal qui est aujourd’hui occupé par des cadres de la tanière comme Gana Guèye, Kouyaté et Nampalys Mendy.



En attaquant aussi, des jeunes commencent à émerger. Le pensionnaire de Torino, Demba Seck, 21 ans, appelé en renfort par Cissé lors de ces deux sorties amicaux des Lions, avait démontré ses capacités d’accélérateur et ses qualités techniques. Dans ce secteur, il y a aussi Nicolas Jackson. L’attaquant de 21 ans qui évolue à Villarreal est en train de s’imposer au sein du sous-marin jaune. Ses performances en club peuvent lui valoir une place dans la tanière pour la coupe du monde 2022.



Ses prétendants pour fermer les couloirs



Si l’attaque des Lions a besoin de plus d’efficacité, la défense, notamment les côtés, fait partie des secteurs les moins lotis de l’équipe. Cette partie de la sélection nationale est aujourd’hui fragilisée par le forfait de Bouna Sarr, les blessures répétitives de Youssouf Sabaly et le manque de temps de jeu de Saliou Ciss qui étaient les joueurs clés d’Aliou Cissé sur le côté gauche. Le technicien sénégalais devrait se rabattre sur certains jeunes pour combler le gap chez les latéraux.



Sur le flanc droit, Cissé peut compter sur Naoh Fadiga, 22 ans. La latéral de Brest a été convoqué lors des deux dernières rencontres amicaux des Lions. Mais le fils de l’ancien international, Khalilou Fadiga, n’avait pu participé à ces confrontations à cause d'une commotion cérébrale. Formose Mendy (21 ans) qui évolue à Amiens est également une solution pour Cissé sur le côté droit. Il a été titularisé lors de l’amical contre l’Iran (1-1) et avait fait bonne impression. Alpha Diounkou, 21 ans, est également dans le viseur d’Aliou Cissé.



Comme le flanc droit, le côté gauche des Lions a toujours été une équation pour le sélectionneur national. Ce dernier avait trouvé la solution avec Saliou Ciss, meilleur latéral gauche de la Can 2021. Mais depuis le début de la saison, l’ancien pensionnaire de Diambars est au chômage. Fodé Ballo Touré est le seul gaucher de métier parmi les champions d’Afrique disponibles pour le mondial. Cissé devrait donc se pencher sur des jeunes comme Ismaila Jacobs de Monaco pour étoffer ce secteur. Le joueur de 23 ans a été titulaire lors de la rencontre amicale contre l’Iran. Il est même impliqué sur l’unique but des Lions lors de cette rencontre.



L’arrière d’Anderlecht, Moussa Ndiaye est aussi un prétendant à ce poste. Le jeune joueur de 20 ans, passé par le FC Barcelone, est en train de s’affirmer avec le club belge. L'ancien joueur d’Excellence Foot, qui a été désigné meilleur joueur de la Can U 20 en 2019, attend toujours sa première sélection en équipe A.



A deux jours de la publication de la liste des Lions pour le mondial 2022, ces jeunes joueurs espèrent une place au sein de la tanière pour une participation aux joutes intercontinentales.