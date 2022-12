Chambrage de Mbappé par les Argentins : Christophe Galtier dédouane Messi

Christophe Galtier dédouane Messi

«Une minute de silence... pour Mbappé qui est mort», avait lancé le gardien argentin Emiliano Martinez, lors de la célébration avec ses partenaires de leur victoire finale à la Coupe du monde 2022. Une attitude du coéquipier de Messi qui avait fait jaser, notamment en France.





Mais dans un entretien avec "l’Équipe", l’entraîneur de Psg, Christophe Galtier, démarque Messi de ce chambrage. ‘’Je ne vais pas commenter la manière dont on célèbre. Cela appartient aux Argentins. Je n'ai pas à gérer le cas du gardien. J'ai vu Kylian et Leo se prendre la main à l'issue de la finale. Il y a beaucoup de respect entre les deux joueurs. Il y a eu une attitude exemplaire de Kylian ; j'ai vu Kylian féliciter Leo et l'entraîneur (Lionel Scaloni). Ce n'est pas Leo qui a chambré, on doit laisser Leo en dehors de ça’’, a laissé attendre le technicien français.