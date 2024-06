Championnat d’Afrique d’athlétisme : Bassirou Diomaye Faye félicite les champions sénégalais

Douala, la capitale économique du Cameroun, accueille le championnat d’Afrique d’athlétisme, où le Sénégal s'est illustré avec quatre médailles : trois en or et une en bronze. Sur ses réseaux sociaux, le président de la République a salué cette performance en rendant hommage aux athlètes. « Félicitations à nos champions Louis François Mendy, Cheikh Tidiane Diouf et Saly Sarr pour leurs médailles d'or aux 23èmes Championnats d'Afrique d'athlétisme Seniors ! Vous faites la fierté du Sénégal. Votre détermination et vos performances inspirent toute la nation. Bravo ! », a écrit le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye.