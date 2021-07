Championnat du Monde U19 : Les Lionceaux battus sur le fil par la Lituanie

Les Lionceaux peuvent nourrir beaucoup de regrets. Après sa victoire d’entrée face au Japon samedi, le Sénégal s’est incliné, ce dimanche, contre la Lituanie (78-73).





Les poulains de Parfait Adjivon ont cédé dans la raquette lors du deuxième match de la phase de groupes du Championnat du Monde U19, en Lettonie. Un revers qui laisse quelques regrets à un Sénégal qui, malgré avoir été mené durant tous les quart-temps, a longtemps cru pouvoir s’imposer notamment dans la dernière partie du match.