Championnat : Le GCPA lance son premier tournoi de golf à Dakar

Le Golf Club Pointe des Almadies (GCPA) a organisé un tournoi du championnat du Golf. Une grande compétition de deux jours (4 et 5 novembre 2022) à laquelle des Pros et amateurs du golf ont pris part. La cérémonie de clôture et de remise de prix aux vainqueurs s’est tenue samedi, au club house de l’hôtel King Fahd à Dakar.





Il s’agit ici d'une initiative que sa présidente, Mme Fatimata Tall Dièye, a prise pour « animer » le club. Et pour ce faire, le nouveau comité exécutif, qui a été mis en place au mois de mars dernier, a décidé d’organiser un championnat une fois par mois.





Ce premier tournoi, qui s’est déroulé dans une parfaite ambiance, a enregistré la participation d’une centaine de joueurs venant du GCPA et d’autres clubs du pays. Dans chaque catégorie (Pros et amateurs composés de juniors et séniors), les trois meilleurs joueurs ont été primés. Pour les Pros, c’est un Sierra-Léonais qui a remporté le 1er prix d’une valeur de 250 000 francs Cfa. Le 2e et le 3e ont respectivement obtenu 200 000 et 100 000 francs CFA.





Ces résultats, selon Mme Fatimata Tall Dièye, sont satisfaisants. « D’un point de vue de la participation, la compétition s’est passée sur deux journées. Et cela démontre qu’il y a eu une plus forte participation qu’auparavant », a-t-elle soutenu.





A l’en croire, le grand événement sportif démarre de manière « très belle ».