Championnat local : Djibril Wade annonce la date de la reprise

Le championnat sénégalais de football va reprendre au mois d'octobre. C'est la conviction de Djibril Wade président du club Niarry Tally. Il l'a fait savoir en marge de la remise de Kits alimentaires qu'il faisait, hier, pour appuyer sa commune de Biscuiterie en cette période de Covid-19.





Après près de deux mois d'arrêt à cause du nouveau coronavirus, le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) est d'ailleurs en réunion, ce mercredi, pour discuter de la suite à donner à la Ligue 1.





''Si on doit reprendre, Niarry Tally sera prêt pour jouer. Mais pour le moment, toutes les forces sont réunies dans la lutte contre le Covid-19. Le comité exécutif de la Fsf se réunit aujourd'hui, mais j'ai la conviction que le championnat va reprendre en octobre. D'ailleurs dans son discours, avant-hier, le Président de la République n'a pas parlé de sport'', renseigne-t-il.





Ce pendant, Djibril Wade qui est membre de la Fsf et de la Ligue pro, n'a pas précisé si ce sera pour une nouvelle saison, où la suite de l'édition 2019-2020.





''Le plus important pour le moment, c'est la lutte contre la pandémie. Et le sport doit jouer un rôle important en faisant des actes sociaux et de la sensibilisation pour le port des masques et le respect des mesures barrières. Après, en octobre, on verra'', confit-il.





Djibril Wade et les dirigeants de Ngb ont distribué des produits alimentaires et des masques à la population de la commune de Biscuiterie. a