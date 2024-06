Champions du national 2 : Deux joueurs du Guelwar de Fatick signent au SM Caen, Ligue 2 française

Créée, il y a seulement trois ans, l‘Académie Guelwar de Fatick toque déjà à la porte du football professionnel sénégalais. Champion du national 2, le club fatickois, qui évoluera en national 1 la saison prochaine, attire aussi l’intérêt d'écuries européennes.





En effet, deux de ses pensionnaires viennent de signer un contrat avec le Stade Malherbe de Caen (Ligue 2 française). Il s’agit des milieux de terrain Abdoulaye Baldé et Cheikh Tidiane Camara.





Baldé, 17 ans, a signé un contrat stagiaire professionnel avec la formation française, alors que son coéquipier Camara (14 ans) qui est encore mineur va parapher un contrat dès qu'il aura atteint la majorité. Des signatures qui symbolisent un début de partenariat entre l‘Academie Guelwar et le SM Caen. Et à l’instar de Génération Foot et de Diambars, le fondateur du centre basé à Fatick, Mamadou Ngom Niang, veut faire de Guelwar une pépinière de talents pour l’équipe nationale.





“Depuis trois ans, nous travaillons dans l’ombre. Nous avons décidé maintenant de sortir de l’ombre pour afficher nos ambitions. Nous voulons être un grand club. Nos références sont Diambars et Génération Foot. Nous voulons avoir de grands joueurs dans l’équipe nationale“, a fait savoir le patron de Guelwar.