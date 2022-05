Champions League : L’UEFA dévoile le onze de la saison, Sadio Mané zappé..

Absence de Sadio Mané dans le Onze de l

Et de 14 pour le Réal Madrid ! Les madrilènes ont rajouté une nouvelle Ligue des Champions dans leur armoire à trophées, déjà bien garnie, en s’imposant face à Liverpool, ce samedi, sur le score d’un but à 0. Comme à chaque fin d’exercice, l’UEFA dresse l’équipe type de la compétition. Dans ce onze, les vainqueurs espagnols se taillent la part du lion. Karim Benzema, meilleur buteur du tournoi, le défenseur brésilien Eder Militao et le gardien de but belge Thibault Courtois, qui a fait forte impression lors de la finale, sont les 3 joueurs du Real Madrid présents dans cette équipe. Le finaliste malheureux, Liverpool ne compte qu’un représentant dans cette formation : Mohamed Salah (8buts en UCL). Son compère d’attaque, Sadio Mané, est absent à la surprise générale.







Les autres joueurs composant ce onze :