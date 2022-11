Championship : Iliman Ndiaye inarrêtable avec Sheffield United

A 15 jours du démarrage de la coupe, l'attaquant international sénégalais Iliman Ndiaye affiche la grande forme. En effet, cet après-midi, contre Burnley (5-2), le jeune attaquant des Lions s'est encore illustré en marquant le premier but de l'équipe qui a balayé Burnley (5-2).





Avec ce magnifique but, le jeune attaquant sénégalais inscrit son troisième but sur les trois derniers matchs avec Sheffield United (3ème, 35 pts). Il compte désormais 9 buts cette saison et 2 passes décisives.