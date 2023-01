Championship : Ismaïla Sarr passeur décisif, Watford arrache la victoire contre Norwich

En déplacement au Carrow Road, Watford s’est imposé à l’arrachée face à Norwich (1-0) grâce notamment à un Ismaïla Sarr décisif.



Watford, qui joue aux montagnes russes cette saison et qui n’avait plus gagné depuis trois matchs (2 défaites, un nul), a retrouvé des couleurs ce lundi 2 janvier. En déplacement sur la pelouse de Norwich dans le cadre de la 26e journée de Championship, les Hornets se sont très difficilement imposés sur la plus petite des marges (1-0).



ont été dominateurs, dans l’ensemble, les hommes de Slaven Bili? ont attendu les dernières minutes pour débloquer situation. Et cela ne pouvait venir que des pieds de deux de leurs Africains. En effet, passeur décisif la pour la 5e fois de la saison, le Sénégalais Ismaila Sarr a permis à l’Ivorien Issouf Vakoun Bayo de scorer (86e).