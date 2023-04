Championship : Ismaila Sarr remporte un prix !

Contrôle orienté du droit au rond central, prise d’informations rapide et tir lobé. L'enchaînement de grande classe du Sénégalais, Ismaila Sarr, contre West Bromwich n’a laissé aucune chance au gardien adverse qui payait cash sa position avancée.

L’attaquant de 25 ans s’est vu attribuer, ce dimanche 23 avril, le titre du but de la saison en Championship lors de la cérémonie des EFL Awards 2023. Une récompense méritée qui fera sans doute plaisir au champion d’Afrique 2021 puisqu’il s’agit là de l’unique consolation qu’il obtient cette saison.

13e du championnat avec 59 points à deux journées de la fin, Watford a peu de chance de disputer les barrages d’accession en Premier League.Une nouvelle saison en deuxième division anglaise s’annonce donc pour Ismaila Sarr à moins qu’une écurie de première division lui offre une porte de sortie.

