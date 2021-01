CHAN 2020: la Guinée et la Zambie, derniers pays qualifiés pour les quarts de finale

La Guinée et a Zambie qualifiés pour la Quart de finale

La Guinée s’est qualifiée ce mercredi 27 janvier pour les quarts de finale en faisant match nul face à la Tanzanie (2-2). La Zambie obtient aussi son ticket après une rencontre sans but face à la Namibie (0-0).La phase de groupes du CHAN 2020 s’est achevée ce mercredi 27 janvier avec la troisième journée de la poule D. La Guinée et la Zambie rejoignent le Mali, le Cameroun, la RD Congo, le Congo, le Maroc et le Rwanda pour les quarts de finale.





Ce soir, la Zambie affrontait la Namibie, déjà éliminée, et la Guinée croisait le fer au stade de la Réunification de Douala avec la Tanzanie. Les Zambiens et les Guinéens pouvaient se contenter d’un match nul pour passer.





Lors des deux premières journées, la Guinée avait balayé la Namibie (3-0) avant d’être rejointe sur le fil par la Zambie (1-1), ce qui avait stoppé sa qualification dès le deuxième match. La Tanzanie, - absente des quatre précédentes éditions du CHAN -, après une défaite face à la Zambie (2-0) et une petite victoire contre la Namibie, devait absolument l’emporter.





Après l’ouverture du score de Gnagna Barry sur penalty (4e), Majogoro a égalisé d’une superbe frappe à la 23e minute. À la pause, la Guinée tenait sa qualification. Au retour des vestiaires, la Tanzanie a pris les devants grâce à une tête de Edward Manyama sur corner (69e). Mais la Guinée est revenue dans le jeu dans les dix dernières minutes pour arracher sa qualification avec une tête Victor Kantabadouna et terminer en tête du groupe (82e). La Guinée défiera le Rwanda.