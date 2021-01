CHAN 2020 : Maroc et Rwanda en quarts, le Togo éliminé

En seconde période, en revanche, les Lions de l’Atlas déroulent grâce à Soufiane Rahimi, auteur d’une reprise du plat du pied parfaite (1-2, 51e) et du 4-1 (80e), et à Hamza El Moussaoui qui profite d’une mauvaise relance dans l’axe pour ajuster le portier des Cranes, Charles Lukwago (1-3, 71e). Un Lukwago poussé à la faute par Abdelilah Hafidi durant les arrêts de jeu (2-5, 90e+2).





Le Maroc défendra son titre de vainqueur du Championnat d’Afrique des nations en quarts de finale du « CHAN 2020 » [1], le 31 janvier. Les Marocains se sont en effet assuré la première place du groupe C, durant cette compétition, ce 26 janvier à Douala. Mais leur rencontre face à l’Ouganda n’a pas été qu’une partie de plaisir.En première période, les Ougandais ouvrent ainsi la marque par un Ibrahim Orit (1-0, 25e) également dangereux à la 39e minute. Les Marocains rentrent presque miraculeusement au vestiaire avec un score de parité, tant leur attaquant vedette Ayoub El Kaabi, meilleur réalisateur et star du CHAN 2018, a multiplié les ratés. Juste avant la pause, l’attaquant égalise en force, suite à un penalty accordé pour une faute de main de Mustafia Mujuzi dans sa surface (1-1, 45e+4). L’avant-centre parait presqu’ému d’avoir enfin fait trembler les filets durant cette édition.La sélection ougandaise a sauvé l’honneur en réduisant l’écart à la 84e minute par Saidi Kyeyune. Mais la voilà tout de même piteusement éliminée, une nouvelle fois, au premier tour de cette compétition. Car ce sont les Rwandais qui accompagnent les Marocains en quarts de finale. Les Amavubi finissent 2e du groupe C grâce à leur belle victoire 3-2 face au Togo, à Limbé.Des Togolais qui n’avaient pourtant besoin que d’un match nul pour décrocher leur qualification. Les Éperviers ont ouvert le score par Yendoutie Nane (1-0, 38e). Mais Olivier Niyonzima a égalisé pour le Rwanda juste avant la pause (1-1, 45e+1). Le Togo a ensuite repris l’avantage via Bilal Akoro (2-1, 58e) mais a été rattrapé quasi immédiatement suite à un but de Jacques Tuyisenge (2-2, 60e). Et Ernest Sugira a ensuite propulsé son équipe en quarts (2-3, 66e).Pour le Togo, dont c’était la première participation au CHAN, c’est une grosse désillusion. Et une nouvelle preuve de la mauvaise santé du football togolais, puisque sa sélection fanion était absente de la CAN 2019 et qu'elle est déjà hors-course pour la CAN 2021.