CHAN 2022-Ousmane Sonko: « Cette victoire traduit le renouveau de notre football local »

Historique! Le Sénégal a remporté la finale du Championnat d’Afrique des nations de football face à l'équipe de l'Algérie aux tirs au but (4-5) pour la première fois, ce samedi 4 février. Président du parti Pastef/ Les patriotes, l’opposant Ousmane Sonko a adressé un message aux Lions. «Félicitations à nos Gaïndés pour cette formidable victoire en finale du Championnat d’Afrique des Nations de Football. Vous avez su allier talent et robustesse mentale face au pays organisateur et à son public », a-t-il déclaré.



Avant de poursuivre: «Cette victoire traduit le renouveau de notre football local et surtout, je suis convaincu, augure de prochaines conquêtes de nos clubs en compétitions africaines. Par le sport, vous prouvez à tout un peuple que quand on veut vraiment, on peut ».