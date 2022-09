Chan-2023 : Les joueurs évoluant en Afrique pourront s’ajouter aux sélections

Désormais, les joueurs évoluant dans les autres championnats africains pourront éventuellement participer à la prochaine édition du Chan. Le sélectionneur des Lions locaux pense qu’il pourrait y avoir des changements lors de la compétition.



«Nous savons que dans la sous-région et partout en Afrique, nous avons d’excellents joueurs. Aujourd’hui, c’est une chance. Le football sénégalais s’est exporté. Nos joueurs sont demandés. Si nous avons l’opportunité de prendre des joueurs en dehors du championnat (local) et que le règlement nous le permet, nous irons les superviser», annonce l’entraineur des Lions locaux.



Ainsi, les joueurs qui brillent dans les autres championnats africains pourront s’ajouter dans l’effectif de Pape Thiaw. Parmi ces derniers, on peut citer Pape Ousmane Sakho, ancien joueur de Teungueth Fc, qui évolue au Simba Fc, en Tanzanie ; Mamadou Lamine Camara, qui est le milieu de terrain de la Renaissance sportive de Berkane…