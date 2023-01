CHAN 2023 : Sénégal/ Côte D’Ivoire : Le derby de l’Afrique de l’ouest, ce samedi

Le championnat d’Afrique des Nations a été lancé vendredi en Algérie avec la victoire du pays hôte sur la Libye (1-0). Absent de la compétition depuis 2011, le Sénégal fait son entrée en matière ce samedi à Annaba contre la Côte d’Ivoire. Les Lions locaux qui ont disputé deux matchs de préparation contre le Niger (0-0) et le Congo (1-0), vont essayer d’entamer la compétition par une victoire contre le grand rival de l’Afrique de l’Ouest. Les deux nations qui s’étaient déjà rencontrées lors de la première édition en 2009 (0-0) arrivent dans cette 7ème édition avec beaucoup d’ambitions. Les Éléphants qui disputent leur 5ème CHAN sont plus expérimentés dans la compétition que les jeunes protégés de Pape Bouna Thiaw.