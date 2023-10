CHAN 2024 : Le Kenya devrait organiser l’édition

Le Kenya devrait être le pays hôte du CHAN 2024. Le pays d’Afrique de l’Est aurait l’occasion de se préparer pour l’organisation conjointe de la CAN 2027.



Vainqueur en Algérie du dernier Championnat d’Afrique des Nations, le Sénégal sait où il défendra son titre en cas de nouvelle qualification car on sait désormais où se déroulera le CHAN 2024. C’est le Kenya qui en sera le pays hôte de ce tournoi réservé aux équipes nationales locales, a annoncé la présidence kenyane dans un communiqué paru ce lundi.



« En plus de la CAN 2027, le Kenya a également été sélectionné pour accueillir le Championnat d’Afrique des Nations CHAN en septembre 2024 », peut-on lire. L’occasion sera donc de permettre au Kenya de se préparer à l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2027, que le pays des Harambee Stars accueillera avec le Tanzanie et l’Ouganda.