CHAN Algérie 2023 : Lamine Camara, Raymond Diémé Ndour et Cheikhou Oumar Ndiaye, trois joueurs à suivre

Milieu de terrain offensif de Génération Foot, Lamine Camara à toutes les qualités d’un futur grand meneur de jeu. Très bon techniquement, excellent dans les balles arrêtées et doté d’une bonne vision de jeu, le jeune sociétaire de Génération Foot est une valeur du football local. Très performant avec Génération Foot depuis le depuis de la saison, le jeune milieu de terrain offensif fait partie des joueurs sur qui Pape Bouna Thiaw compte pour faire un grand tournoi en terre algérienne. Il est clair que cette compétition arrive au bon moment pour lui de montrer tous les espoirs placés en ses qualités.

Raymond Diémé Ndour, le renard des surfaces





Champion du Sénégal et vainqueur de la coupe nationale avec le Casa Sport, Raymond Diémé Ndour est un attaquant pétri de qualités. Rapide, puissant et adroit dans les buts, l’avant- centre du Casa Sport est un jeune joueur qui peut briller dans ce championnat d’Afrique exclusivement reversé aux joueurs évoluant dans un club de leur pays. En constant progrès depuis quelques années dans le championnat national, Raymond Diémé Ndour a, avec le CHAN, une belle opportunité pour briller dans le continent et taper dans l’œil des recruteurs.