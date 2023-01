Chan / Groupe C : Madagascar domine le Soudan (3-0) et valide son ticket pour les quarts de finale

Quatre ans après sa brillante campagne à la CAN en Égypte 2019 où il a atteint les quarts de finale, le football malgache s'est encore distingué en se hissant en quart de finale du CHAN 2023. En effet, pour la 3ème et dernière journée du groupe C, les barea ont balayé le Soudan (3-0). Avec cette brillante qualification pour une première participation, le football de la grande Île franchit encore un palier important dans sa progression.