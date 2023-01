CHAN : La réaction de Pape Thiaw sur les pénalties manqués

Les explications du coach Pape Thiaw

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. En deux sorties dans ce championnat d’Afrique des Nations, l’équipe nationale de football local a raté deux penalties. D’abord, contre la Côte d'Ivoire puis ce mercredi face à l’Ouganda. Mais le fait qui a surpris plus d'un au cours de ces deux prestations, c’est l’attitude des joueurs au moment de l’acte. En effet, un changement de dernière minute au niveau du tireur s’est à chaque fois produit.





Présent en conférence de presse ce mercredi après la défaite face à l’Ouganda (1-0), Pape Thiaw a livré ses explications. « Il y a des choses qui sont définies en vestiaires. Pour les pénaltys, il y a le numéro 1, 2 et 3. Aujourd’hui, le numéro 1 a loupé. Cela peut arriver. Je sais très bien qu’un penalty c’est un geste technique, on l’a loupé. Il faut passer à autre chose. On ne va pas s’attarder sur ce penalty. On va continuer le travail pour que cela n’arrive pas lors du prochain match », a-t-il dit.