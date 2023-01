CHAN : Le Cameroun domine le Congo (1-0)

C’est sous les yeux de Samuel Eto’o que le Cameroun a entamé le Chan devant le Congo Brazzaville. Très attendu après les échecs à domicile lors du Chan (2020) et de la Can (2022), les Lions Indomptables ont répondu présents en battant le Congo Brazzaville (1-0). Dans ce derby de l’Afrique centrale, les Camerounais ont dominé la première période sans réussir toutefois à scorer. En seconde mi-temps, les hommes du coach Saidou Alioum continuent sur le même rythme. Et ils seront finalement récompensés de leurs efforts par un but de Jérôme Ngom Mbekeli à la 63ème. Grâce à l’attaquant de Colombe Sportive (ligue 1 camerounaise), qui était présent lors de la dernière coupe du monde Qatar 2022, le Cameroun prend une bonne option dans ce groupe à trois avec le Niger.