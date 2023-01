CHAN : Le Ghana renverse le Soudan et valide son billet pour les quarts de finale

Battu lors de la première journée par le Madagascar (1-2), le Ghana s'est bien repris en battant le Soudan (3-1) au terme d’une rencontre très heurtée. Pourtant, c’est le Soudan qui a mieux entamé la partie en ouvrant le score à la 31ème minute par Al Gozoli Nooh. Mais juste avant la pause, le Ghana va revenir dans le match grâce à l’égalisation de Konadu Yiadom (45ème).





En seconde période, les Ghanéens plus techniques et plus présents dans le jeu vont marquer un 2ème par Daniel Afriyé (64e). Malheureusement pour ce dernier, il sera expulsé à la 90+7. Dans les ultimes secondes du match, le Ghana a marqué un 3ème but par Seidu Suraj sur une contre-attaque. Avec cette victoire et les trois points gagnés par forfait sur le Maroc, le Ghana a assuré sa place pour les quarts de finale.