CHAN : Le Sénégal élimine la Guinée aux tirs au but (5-3)

Enfin !. Sénégal a brisé la malédiction guinéenne. Éliminé trois fois d’affilée en qualification de CHAN, les Lions locaux ont réussi cette année à sortir la Guinée et décrocher leur qualification pour le CHAN 2022 prévu en Algérie.





Pourtant, ce vendredi à Bamako, les hommes de Pape Bouna Thiaw ont plutôt très mal entamé la partie en encaissant un but à la 4ème minute de jeu. Mais s'appuyant sur une défense très solide et un bon mental, les partenaires de Moutarou Baldé ont réussi à contenir les assauts Guinéens qui voulaient marquer un 2ème but. Après 90 minutes de jeu, le score est resté 1-0 pour la Guinée. Donc, sur l'ensemble des deux matchs, les deux équipes sont à égalité. Il a fallu recourir à la séance de tirs au but pour désigner le vainqueur.