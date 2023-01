CHAN: Une cruelle défaite pour le Sénégal, battu par l’Ouganda (0-1)

L’équipe nationale locale du Sénégal disputait ce mercredi son deuxième match de poule contre l’Ouganda. Vainqueur de la Côte d’Ivoire (1-0) samedi dernier, le Sénégal s’est incliné ce mercredi soir contre l’Ouganda (1-0).





Les protégés de Pape Bouna Thiaw peuvent nourrir beaucoup de regrets tellement ils ont dominé une rugueuse ougandaise qui était largement à leur portée. En effet, les partenaires de Mamadou Sané ont dominé l’ensemble de la rencontre, mais ont raté une myriade d’occasions. C’est d’abord Cheikh Tidiane Sidibé qui rate un penalty à la 26ème minute. Manquant cruellement d’efficacité, les Lions locaux ont encaissé un but assassin à la 33ème. C’est contre le cours du jeu que l’attaquant ougandais Milton Karisa a marqué un but avec la complicité de Cheikhou Oumar Ndiaye qui a légèrement dévié le ballon qui a trompé le gardien de but sénégalais.