Chanson pour les Bleus: Youssoupha réagit à la polémique

Ce n’est pas un hymne mais une chanson destinée à accompagner l’annonce de la liste des joueurs tricolores retenus par Didier Deschamps pour l’Euro, rectifie d’emblée Youssoupha.





L’artiste sollicité par la FFF-même s’est retrouvé au cœur d’une improbable polémique déclenchée par des membres du Rassemblement National, ces derniers jours, pour avoir œuvré sur une bande-son « commandée pour illustrer la liste, il n’y avait pas d’autre prétention », précise-t-il.





Et de narrer dans le cadre de l’émission Quotidien la façon dont il a vécu la chose, d’Abidjan où il vit. « Au début c’est génial, tout se passe bien. Je connais des joueurs de l’équipe de France qui sont potes et qui adorent. Moi je déconnecte parce que je n’ai pas les chaînes d’infos françaises. Je suis en boîte de nuit, parce que ce n’est pas confiné là-bas, des potes m’envoient par WhatsApp une matinale avec des gens en cravate… ils me disent qu’on parle de moi. Je vois « le chant de la discorde » et ils en parlent longtemps. Je me dis que je dois être bourré. Je rentre chez moi et le lendemain, on me dit que la France est en feu par rapport à ça… »