Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) remporte la Route du Rhum

Le skipper du maxi-trimaran Edmond de Rothschild a remporté la 12e édition de la Route du rhum mercredi en devançant François Gabart à l’arrivée à Pointe-à-Pitre.



Pour un coup d’essai, c’est un coup de maître ! Charles Caudrelier a remporté la 12e édition de la Route du rhum, ce mercredi, à l’occasion de sa toute première participation, peu après 5 heures en Guadeloupe (10 heures, heure de Paris). Et il a même battu le record de l’épreuve, en bouclant la course en 6 jours, 19 heures, 47 minutes et 25 secondes.



Le skipper du maxi-trimaran Edmond de Rothschild, âgé de 48 ans, qui a mené la danse depuis le coup de canon à Saint-Malo il y a une semaine, était lancé dans une course-poursuite depuis plusieurs jours avec François Gabart (SVR Lazartigue). Il a réussi à conserver l’avantage dans le périlleux tour final de la Guadeloupe où, après avoir franchi l’îlot de la Tête à l’Anglais, la course prend parfois des airs de loterie, le passage de la bouée de Basse-Terre pouvant durer plusieurs heures en fonction des vents.



François Gabart le savait bien, lui qui, il y a quatre ans, avait subi la loi du vétéran Francis Joyon (Idec Sport) dans les dernières heures de course. « J’ai une belle avance sur François (Gabart) mais je reste vigilant, disait Charles Caudrelier lors de la vacation de mardi. J’aimerais la conserver pour faire le tour de la Guadeloupe. Ce qui m’inquiète, c’est que François me fasse une Joyon, qu’il se venge de la dernière fois ! »



Cela ne s’est pas produit et Caudrelier, qui a déjà remporté deux fois la Volvo Race, le tour du monde en équipage avec escales, a donc épaissi son palmarès en triomphant sur sa première traversée de l’Atlantique en solo.