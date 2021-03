Cheikh Seck honoré par l’Espérance de Tunis

L’ancien gardien de but international, Cheikh Seck, actuel président du Jaraaf (élite sénégalaise), a été décoré ce jeudi par les dirigeants de l’Espérance de Tunis, club dans lequel il a joué pendant plusieurs années.







Des dirigeants, anciens joueurs et supporters du club phare de Tunisie, vainqueur de la Ligue africaine des champions en 2019, ont tenu à célébrer leur ancien gardien en lui remettant les armoiries du club.

Vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Cheikh Seck a fait profiter à l’équipe de la Médina des installations de son ancien club qui dispose d’un siège fonctionnel, d’un hôtel quatre étoiles et des terrains d’entraînement.

C’est dans ses installations que le Jaraaf a préparé son match de Coupe de la CAF perdu 0-2 contre l’Etoile sportive du Sahel (ESS).

Dans les discussions, ‘’les deux clubs l’Espérance et du Jaraaf, réfléchissent à la signature d’un accord de partenariat’’.

L’Espérance de Tunis fait partie des plus grands clubs tunisiens et aussi africains.

En plus de l’Espérance de Tunis, l’ancien gardien de but des Lions qui a pris part à quatre phases finales de CAN en 1986, 1990, 1992 et 1994, a porté les couleurs du Stade Tunisien.