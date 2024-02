Cheikh Sidy Ba sur Aliou Cissé : "C'est à la Fédération de prendre ses responsabilités"





"On verra ce que l'avenir nous réserve. Il y aura sûrement des discussions avec la fédération mais mon avenir importe peu pour le moment". Ces mots sont ceux prononcés par Aliou Cissé après la défaite face à la Côte d'Ivoire. Mais l'avenir du sélectionneur national importe beaucoup pour les Sénégalais. Certains souhaitent qu'il continue l'aventure tandis que d'autres sont pour un changement.





Avant ces éventuelles discussions entre Cissé et la Fédération, Seneweb a contacté l'ancien international aujourd'hui consultant, Cheikh Sidy Ba. Pour lui, la FSF devra juger le pour et le contre pour prendre la bonne décision.





"Il n'y a pas de bons ou de mauvais moments pour changer d'entraîneur. C'est par rapport au résultat et le résultat qui a été fixé à Aliou Cissé avant cette CAN n'a pas été atteint. Maintenant c'est à lui de voir et aussi à la Fédération (FSF) de prendre ses responsabilités. Ils doivent discuter pour voir si Aliou a toujours la main, si son discours passe encore auprès des joueurs. Il faut aussi se demander si Aliou Cissé peut aller plus haut que ce qu'il a fait à la dernière CAN. Ce sont des questions qu'ils (les membres de la FSF, ndlr) doivent poser et trouver des solutions. Pour moi, il a fait de très bonnes choses avec l'équipe du Sénégal. Mais est-ce qu'il peut aller plus haut que ce qu'il a déjà réalisé ? Pour moi, c'est cette question qu'il faut poser et tenter de trouver la bonne réponse", a-t-il affirmé.