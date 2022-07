Chelsea : ce que Edouard Mendy pense du transfert de Sadio Mané

Le départ de Sadio Mané au Bayern Munich est une grosse perte, mais pas que pour Liverpool. Le championnat anglais perd gros également. C’est l’avis de Edouard Mendy, le gardien de Chelsea et des Lions.



«Je pense que c’est une grosse perte pour la Premier League en termes de qualité et en termes de personne», a confié au Mirror le meilleur gardien de la CAN 2021.



Edouard Mendy ajoute : «Nous avons perdu quelqu’un de formidable et j’espère qu’il appréciera la Bundesliga. C’est aussi une grande à cause de sa qualité, de l’impact qu’il a et aussi parce que, pour les jeunes joueurs, il est un exemple. Lorsque vous perdez quelqu’un comme ça, cela peut avoir un impact énorme.»