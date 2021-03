Chelsea : Edouard Mendy entre déjà dans l'histoire de la Premier League

Arrivé en toute fin de mercato du côté de Chelsea en provenance de Rennes, Edouard Mendy s'est rapidement imposé dans les cages des Blues grâce à des performances remarquables.





Dans les derniers jours du mercato d'été, Edouard Mendy arrivait sur la pointe des pieds dans la capitale anglaise. Auteur d'une belle saison sous le maillot du Stade Rennais, l'international sénégalais quittait la Bretagne pour traverser la Manche et rejoindre Londres. Convaincu par ses capacités, Chelsea lâchait un joli chèque de 24 millions d'euros pour s'attacher les services de celui qui allait très rapidement prendre la place de Kepa Arrizabalage dans les cages de Stamford Bridge.





Depuis le coup d'envoi de l'exercice 2020-2021 en Angleterre, le longiligne gardien passé par l'OM et Reims a déjà pris part à 30 matchs toutes compétitions confondues, dont 22 de Premier League, et ses statistiques sont éloquentes. En effet, il a gardé sa cage inviolée à 12 reprises en championnat, soit 55% des rencontres. Parmi les 210 gardiens ayant disputé au moins 10 matchs en PL, il est le seul à bénéficier d'un pourcentage de "clean sheet" supérieur à 50%, comme le rappelle Opta. Une prouesse qui justifie plus que jamais l'effort financier consenti par son club pour l'arracher au SRFC qui doit encore s'en mordre les doigts.