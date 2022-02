CHELSEA : Edouard Mendy rejoint Sadio Mané, Eto’o et Yaya Touré

En remportant avec Chelsea le Mondial des clubs, samedi dernier à Abu Dhabi (Emirats arabes unis), Edouard Mendy est entré dans l’histoire. Le gardiens des Blues et des Lions a intégré le cercle, très fermé, des joueurs africains ayant remporté à la fois la CAN, la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs.



Il rejoint ainsi son compatriote Sadio Mané (Liverpool), le Camerounais Samuel Eto’o (FC Barcelone) et l’Ivoirien Yaya Touré (FC Barcelone), qui étaient jusque-là les seuls footballeurs du continent à avoir réalisé ce triplé.



Edouard Mendy est passé en un laps de temps très court de l’ombre à la lumière. Depuis son arrivée à Chelsea, en octobre 2020, l’ancien gardien de Cherbourg, Marseille B, Reims et Rennes collectionne les trophées individuels et collectifs.



Il est vainqueur en 2021 de la Ligue des champions et de la Supercoupe d’Europe. Il a été désigné la même année meilleur gardien de la prestigieuse compétition européenne entre clubs et du monde. La CAN et le Mondial des clubs ont complété le tableau.