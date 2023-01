Chelsea : Emmanuel Petit donne les raisons de la méforme de Kalidou Koulibaly

Emmanuel Petit donnes les raisons de la méforme de Kalidou Koulibaly

L’aventure londonienne ne se passe pas comme prévu pour le champion d’Afrique 2021. Transféré en début de saison à Chelsea, en provenance de Naples, Kalidou Koulibaly vit des moments dans son nouveau club. La faute à des prestations du joueur, à l’image de toute l’équipe, en deçà des attentes.





Dans une interview, le champion du monde français, passé par Chelsea, Emmanuel Petit, a donné son avis sur la situation du roc sénégalais.





«Il y a tellement de jeunes défenseurs à Chelsea. Ils ont Chalobah et Fofana, mais mon principal souci est que Potter joue avec trois défenseurs centraux et Kalidou Koulibaly n’aime pas ce système», fait-il savoir.