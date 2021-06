Chelsea : Fabregas et le côté sombre de Kanté

Connu pour son humilité et sa gentillesse, le milieu de Chelsea N’Golo Kanté (30 ans, 30 matchs en Premier League cette saison) possède une autre facette moins flatteuse selon Cesc Fabregas (34 ans, 21 apparitions et 2 buts en L1 cette saison). En effet, l’Espagnol assure que son ancien coéquipier chez les Blues a également un "côté sombre" sur la pelouse.











"N’Golo a aussi un petit côté sombre que j’aime bien, et que je vois toujours lorsque je le regarde à la télévision, a raconté le milieu de Monaco dans sa chronique pour The Telegraph. Il ne perd jamais son sang-froid, mais, si vous regardez bien, vous verrez qu’il se fiche de faire faute ou de prendre un jaune. Il ne s’excusera pas et il ne sera pas gentil avec son adversaire, il s’éloignera simplement."





"J’aime ça, cela envoie le message à l’adversaire que N’Golo ne sera pas trop gentil sur le terrain. Pour vraiment être un top joueur, tu as besoin de ça. Si tu es gentil sur le terrain, tu te fais manger tout cru. Je souris quand je vois son côté plus sombre", a confié Fabregas, grand fan du Français.