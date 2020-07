Chelsea fait un pas de plus vers la Ligue des champions, Giroud encore buteur

Malgré quelques frayeurs, Chelsea a remporté une victoire capitale sur la pelouse de Crystal Palace (3-2) mardi. Les Blues montent à la troisième place du classement.



Il n'y a longtemps eu qu'une équipe sur le terrain à Selhurst Park mardi. On a même pensé que l'affaire était pliée lorsque Christian Pulisic, auteur d'un superbe enchaînement dans la surface à la 27e minute, a donné deux buts d'avance aux Blues de Chelsea, qui luttent pour assurer leur place en Ligue des champions la saison prochaine. Mais paradoxalement, c'est plutôt le soulagement qui prédominait au coup de sifflet final.





Car les hommes de Frank Lampard, malmenés en seconde période, ont frôlé la catastrophe. Dans le temps additionnel, Kepa a même été sauvé par l'un de ses poteaux (90e+5), avant de voir Kurt Zouma s'imposer avec autorité devant Christian Benteke (90e+7), qui avait la balle de l'égalisation au bout des pieds.





Giroud a ouvert le score





L'international belge avait avant cela profité d'un relâchement coupable des Blues pour relancer le suspense à la 72e (2-3), une minute à peine après le but du 3-1 signé Tammy Abraham (71e). Muet depuis le mois de janvier, le jeune attaquant anglais venait tout juste de remplacer Olivier Giroud, lui-même auteur de l'ouverture du score à la 6e (1-0). Le Français n'a pas célébré son but, car Gary Cahill était au sol lorsqu'il a coupé le centre de Willian, et les locaux furieux que leurs adversaires n'aient pas mis le ballon en touche.





Mais malgré les protestations des Eagles, le coup de canon de Wilfried Zaha (34, 1-2) et les frissons du dernier quart d'heure, les Blues ont fini par se tirer du piège à Selhurst Park. Grâce à cette victoire capitale dans la course à la Ligue des champions, ils gagnent une place et comptent au moins provisoirement cinq points d'avance sur Manchester United (5e), qui ira à Aston Villa jeudi.





Norwich quasiment condamné





Il faudrait un miracle pour que Norwich ne descende pas en Championship. Après sa défaite contre Watford (1-2), le promu accuse désormais 10 points de retard sur son rival du jour, qui est aussi le premier non-relégable. Pourtant vite menés dans cette « finale » pour le maintien (4e, 0-1), les Hornets ont notamment fait la différence grâce à un retourné de Danny Welbeck (55e).