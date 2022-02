Chelsea gagne le Mondial des clubs: Edouard Mendy sur le toit du monde

La dynamique victorieuse ne s’est pas rompue pour Edouard Mendy. Sacré champion d’Afrique dimanche dernier avec le Sénégal, le gardien de but des Blues de Chelsea marche sur les nuages. Avec son club, le meilleur gardien de la Can accroche un nouveau trophée dans son palmarès: celui de champion du monde des clubs.



Le tenant du titre de la ligue des champions européens, Chelsea, est venu à bout de Palmeiras ce samedi en finale et gagne le premier Mondial des clubs de son histoire. Mais il faut constater que c’est un Chelsea pas assez flamboyant en attaque mais collectivement supérieur qui a réussi a pousser la défense alviverde à la faute pour remporter la victoire (2-1) dans les prolongations.



Ainsi, le détenteur du trophée the Best Fifa 2021, vainqueur de la Can et meilleur gardien du tournoi, Edouard Mendy trône désormais sur le toit du monde.