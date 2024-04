Chelsea : inefficacité de Nicolas Jackson, Diomansy Kamara s’en mêle

Critiqué pour son manque d’adresse devant les buts, Nicolas Jackson peut compter sur Diomansy Kamara. «On l’a dit, c’est un jeune de 22 ans. Il est encore en formation», plaide dans Record l’ancien international et consultant de Canal Plus.



S’il admet que l’attaquant de Chelsea «doit s’améliorer», qu’il «pèch[e] dans la finition», Diomansy Kamara rappelle que Jackson «a quand même mis 10 buts en championnat cette saison, 14 au total, et 4 à 5 passes décisives». «Pour une première saison, je pense que c’est pas mal», martèle-t-il.



L’ancien footballeur se montre indulgent avec l’ancien joueur de Casa Sports d’autant que des joueurs aujourd’hui célébrés pour leur efficacité ont été sévèrement critiqués à leurs débuts dans un grand club. «On se rappelle le cas Vinicius, rembobine Kamara. Quand il venait d’arriver du côté du Real Madrid, il loupait énormément d’occasions et tout le monde lui tombait dessus. Et avec le temps, il a rectifié le tir. Le plus important, je pense, c’est qu’il faut se créer ces situations. Et après, il va falloir réajuster la mire.»



Record rappelle que Jackson est le poulain du consultant de Cana Plus. Le quotidien spécialisé précise que ce dernier est allé le dénicher au Casa Sports pour le propulser au haut niveau.