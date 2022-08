Chelsea : Kalidou Koulibaly affiche déjà une performance hallucinante

Hormis l’épisode de son exclusion contre Leeds (défaite de Chelsea 3-0), dimanche dernier (3e journée), Kalidou Koulibaly effectue des débuts parfaits en Premier League. En trois matches de championnat, l’ancien défenseur de Naples, arrivé cet été à Londres, commence à montrer qu’il n’est pas cité parmi les meilleurs défenseurs du monde pour rien.



Le capitaine des Lions est impeccable dans l’accomplissement des tâches défensives. Mais il se fait aussi remarquer dans un dépassement de fonction qui fait le bonheur des Blues. Il participe en effet à l’animation offensive de son équipe, et y est même allé de son petit but lors du nul (2-2) contre Tottenham, pour son deuxième match de Premier League avec Chelsea.



Opta, repris ce jeudi par Les Echos, s’est penché de plus près sur l’apport offensif de Kalidou Koulibaly. Les statistiques qui ressortent de son analyse révèlent que la nouvelle recrue de Chelsea est le joueur qui casse le plus les lignes adverses avec ses 114 passes directes adressées à ses coéquipiers depuis le début de la saison de Premier League.

En outre, selon les calculs d’Opta, le défenseur sénégalais est le deuxième joueur du championnat anglais qui a éliminé le plus de joueurs par ses passes depuis l’ouverture de la saison. Il compte 457 victimes. Trent Alexander-Arnold (Liverpool), le numéro 1 dans ce registre, en a fait tomber 19 de plus.