Chelsea : Lampard tacle l'ancienne direction

Au moment d’évoquer sa succession et la recherche pour Chelsea d’un nouvel entraîneur pour mener à bien son nouveau projet, Frank Lampard a invité ses dirigeants à prendre leur temps pour choisir le bon candidat. En n’imitant surtout pas l’ancienne direction qui, malgré des succès clés en Premier League ou Ligue des Champions, aurait pu faire bien mieux avec plus de stabilité.











"Chelsea doit prendre absolument son temps pour trouver le bon manager. (…) J’ai toujours fait partie de l’équipe de Chelsea qui changeait régulièrement d’entraîneur. Avec le recul, il est facile de dire que j’ai eu beaucoup de succès. J’ai gagné trois titres, mais j’aurais dû en gagner cinq ou six. C’est mon sentiment. Nous aurions pu gagner plus de titres si nous avions été plus cohérents et si nous avions pu travailler dans une seule direction. Et je pense que c’est ce que nous aurions dû faire", a assuré l’Anglais en conférence de presse.





Un message clair alors que les Blues ont déjà connu quatre entraîneurs différents (Thomas Tuchel, Graham Potter, Bruno Saltor et donc Lampard) depuis l'arrivée du nouveau propriétaire Todd Boehly cette saison...