Chelsea : Le club officiellement vendu à...

l'Américain Todd Boehly qui sera désormais le propriétaire du club londonien Chelsea

Les supporters de Chelsea peuvent pousser un ouf de soulagement. Et pour cause, après des mois d'incertitude, le club a officiellement été vendu, ce lundi, à 4,25 milliards de livres (4,97 milliards d'euros), la somme la plus importante jamais dépensée pour un club de sport, ont annoncé les Blues dans un communiqué.





C'est l'Américain Todd Boehly qui sera désormais le propriétaire du club londonien, en lieu et place de Roman Abramovitch. Le nouveau propriétaire détient aussi les LA Dodgers, une franchise de baseball.